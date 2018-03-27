مؤتمر عالمي في الكويت حول “المالية الإسلامية”

أعلن بنك الكويت المركزي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، اليوم الثلاثاء، أنهما يعتزمان عقد مؤتمر عالمي حول المالية الإسلامية في الثاني من مايو/ أيار بالكويت يركز على الأهمية المتزايدة للصناعة المالية الإسلامية.

وقال بيان مشترك صدر من المؤسستين إن “المؤتمر سيسلط الضوء على الدور الذي يمكن أن تقوم به الصناعة المالية الإسلامية في الإطار الأوسع لبرامج التنمية الوطنية”.

وتوقع البيان أن يستقطب المؤتمر نخبة من المختصين وصناع القرار على مستوى الوزراء ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء الهيئات الرقابية والإشرافية ووكالات التصنيف الائتماني العالمية والمنظمات وهيئات المعايير الدولية بالإضافة إلى مؤسسات مالية إسلامية وتقليدية ونخبة من المدراء التنفيذيين من القطاعين العام والخاص والأكاديميين.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل إن “المؤتمر سيلقي الضوء على دور الصناعة المالية الإسلامية في الإطار العام للتنمية الاقتصادية للدول، ويشجع على مزيد من التعاون الدولي في هذا الشأن”.

وأضاف الهاشل: “نعتقد أن المالية الإسلامية مشروع ذو قيمة عالمية يمكنها أن تقود إلى نمو مستدام وشمولي يعود بالنفع على الجميع”.

وستتمحور مواضيع المؤتمر حول دور الصناعة المالية الإسلامية في تعزيز الاستراتيجيات الحكومية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، كما تستعرض الحلول التي من شأنها بناء نظام رقابي متين، وتبين كيف يمكن للبنوك والمؤسسات المالية الإٍسلامية أن تنطلق في ظل التطورات التقنية وتتناول مستقبل الصناعة المالية الإٍسلامية.

وقال الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، بيلو لاوال دانباتا: “يهدف المؤتمر بمشاركة أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية إلى إطلاق نقاشات تستعرض طيفًا واسعًا من الآراء والخبرات القادمة من الأسواق المالية الإسلامية سواء الجديدة منها أو الناشئة أو المتقدمة”.

ومن المقرر أن تُعقد الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية للعام 2018 في الكويت في الفترة من الأول وحتى الثالث من مايو بالتوازي مع المؤتمر.