البرلمان الكويتي يبحث فرض رسوم على تحويلات الوافدين

بحث مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأحد، اقتراحات بشأن فرض ضريبة أو رسوم على التحويلات الخارجية للوافدين، ومن المقرر حسم الأمر الأسبوع المقبل.

وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد، إن “اللجنة ناقشت الأحد 4 اقتراحات بقوانين بشأن فرض ضريبة أو رسوم على التحويلات”.

وأضاف خورشيد أن “اللجنة بحثت آلية فرض الرسوم على أن تحدد الرسوم وفق شرائح ليحسم الأمر الأسبوع المقبل”، مؤكدًا أن “الهدف من هذه الاقتراحات هو إضافة مبالغ تتراوح بين 50 و60 مليون دينار (ما يقارب الـ 200 مليون دولار) إلى الميزانية العامة سنويًا”، بحسب صحيفة “الأنباء” المحلية.

وأوضح رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد أن “النقاش الذي شارك فيه وزير المالية نايف الحجرف ومحافظ البنك المركزي محمد الهاشل تناول الجوانب السلبية والإيجابية لتطبيق مثل هذه الرسوم”.

وأشار إلى أن “تلك الرسوم تطبق في ثلاث دول خليجية”، لافتًا إلى أن “التحويلات من الكويت في السنوات الخمس الماضية بلغت 19 مليار دينار (نحو 60 مليار دولار أمريكي) وبات ضروريًا أن يتم أخذ رسوم على هذه التحويلات لمعالجة الاختلالات في الميزانية”.

وقال إن “اللجنة استعرضت وجهة نظر اللجنة التشريعية بشأن احتمالية وجود شبهة دستورية في الاقتراح بفرض رسوم على الوافدين فقط، وأوصوا بأن يتم تطبيقه على الجميع، لكن أعضاء المالية اعترضوا على ذلك”.

وبين خورشيد، أن “هذا الموضوع لم يحسم وسيستكمل الأسبوع المقبل من أجل إقرار قانون يشمل الاقتراحات الأربعة”.