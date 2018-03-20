الحكومة المصرية توضح حقيقة قرار رفع أسعار سلع تموينية

نفت الحكومة المصرية، الثلاثاء، إصدار أي قرار يقضي بخفض الدعم المقرر على السلع التموينية، أو زيادة أسعار بعض السلع، وفق ما أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء.

وقال المركز، في بيان صدر عنه الثلاثاء، إن “ما يتردد عن سحب البطاقات التموينية من المواطنين الذين يصل دخلهم لـ2500 جنيه أو أكثر، غير صحيح، كون بطاقات التموين حق مكتسب للمواطنين”.

وأوضح أن “الدولة تسعى لتوزيع الدعم بصورة عادلة على المواطنين”، لافتًا إلى أن “ما يتردد من شائعات بشأن بعض الأمور الاقتصادية، يهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين خاصة مع بدء عملية الانتخابات الرئاسية”.

وشدد على أن “ما يتداول عن رفع أسعار اللحوم والدواجن بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية غير صحيح”، لافتًا إلى أن “الأسعار ثابتة ولن تشهد أي زيادة خلال الفترة المقبلة”.

ونفى المركز وجود أي نقص في ألبان الأطفال المدعمة، مؤكدًا على أن “الكميات وفيرة والمخزون آمن في ظل نجاح تطبيق منظومة توزيع الألبان من خلال وحدات الرعاية الأساسية فقط”.

وحول أنباء عن اعتراض روسيا على شحنات بطاطا مصرية، نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، “إصدار السلطات الروسية قرارًا بحظر استيراد البطاطا المصرية”.

وأفاد المركز بأن “اعتراض الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي، كان على شحنتي بطاطا وليس على كل الشحنات الصادرة من مصر”.

ونوه المركز إلى أن “وزارة الزراعة تطبق معايير صحية ونباتية تضمن خلو الصادرات الزراعية المصرية من الآفات”، لافتًا إلى “ارتفاع قيمة الصادرات المصرية من البطاطا إلى روسيا خلال العام الماضي، التي بلغت 118.4 مليون دولار مقابل 45.4 مليون دولار عام 2016، بزيادة قدرها 160.6%”.