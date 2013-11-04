طهران تجري محادثات لاستيراد القمح

لندن - قال تجار أوروبيون، الإثنين، إن مؤسسة التجارة الحكومية المختصة بشراء الحبوب في إيران تجري محادثات لشراء نحو 300 ألف طن من قمح الطحين.

وقال تاجر إن مؤسسة التجارة الحكومية في إيران تسعى إلى شراء ما يصل إلى 400 ألف طن وإن المؤسسة تبحث أيضا شراء قمح أمريكي المنشأ.

وذكر تاجر: "يحتاج الإيرانيون إلى شراء كميات كبيرة، إذ يبدو أن محصولهم مخيب للآمال".

فيما قال تاجر آخر: "يسعى الإيرانيون لمشتريات للشحن خلال الشهور القادمة، يبدو أن تسهيلات في السداد بالولايات المتحدة تعني أن الشحن ينبغي أن يكون من موانئ أمريكية".