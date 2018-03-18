مزارعو الأردن ينهون اعتصامًا ماراثونيًا بعد اتفاق بتلبية مطالبهم

أنهى المزارعون الأردنيون اعتصامهم الذي استمر نحو شهر أمام مجلس النواب، بعد أن توصلت لجنتا الزراعة في مجلسي الأعيان والنواب خلال اجتماع عقد، اليوم الأحد، إلى اتفاق مع المزارعين على تبني مطالبهم.

ووعد رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان مروان الحمود، خلال الاجتماع بإلغاء ضريبة الـ10% التي فرضت على القطاع الزراعي مؤخرًا، ومحاولة الوصول إلى حلول والخروج من هذه الأزمة؛ حفاظًا على القطاع الزراعي.

وقال الناطق الإعلامي باسم المعتصمين رعد الرواشدة، إن “الحمود طلب من المزارعين تعليق اعتصامهم وإعطاءه مهلة 10 أيام لإلغاء القرار”، مؤكدًا أنهم سيعودون للاعتصام إذا لم يتم إلغاء الضريبة.

وكان مزارعون أردنيون، صعّدوا من خطواتهم الاحتجاجية ضد القرارات الحكومية التي وصفوها بـ”الجائرة” بحقهم، وذلك باصطحاب أبقارهم ودواجنهم للاعتصام أمام مجلس النواب في أكثر من مرة.

كما قدم رئيس وأعضاء لجنة الزراعة النيابية استقالتهم؛ احتجاجًا على عدم استجابة الحكومة لمطالب المزارعين بإلغاء الضريبة على مدخلات الإنتاج الزراعي.

لكنهم تراجعوا عن قرار استقالتهم بناء على طلب المزارعين، بحسب صحيفة “الغد” المحلية.