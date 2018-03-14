ترامب يعين المعلق التلفزيوني “كودلو” مديرا للمجلس الاقتصادي بدلاً من “كوهين”

ذكرت صحيفة واشنطن بوست ومحطة تلفزيون سي.إن.بي.سي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار المعلق التلفزيوني ومستشاره في الحملة الانتخابية، لاري كودلو، ليحل محل جاري كوهين، كمدير للمجلس الاقتصادي للبيت الأبيض.

وقالت سي.إن.بي.سي: إن إعلانًا بقرار ترامب قد يصدر غدًا الخميس. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحفيين إن ترامب تحدث إلى كودلو (70 عاما) يوم الثلاثاء، لكنها لم تشأ أن تؤكد ما إذا كان قد عرض عليه المنصب.

إلا أن المعلق التلفزيوني والمحلل الاقتصادي الأمريكي لاري كودلو أكد اليوم الأربعاء، أنه قبل عرضا من الرئيس دونالد ترامب ليصبح كبير المستشارين للبيت الأبيض.

وقال كودلو لوكالة “رويترز” للأنباء: “الرئيس عرض علي المنصب مساء أمس وأنا قبلته”، مضيفا أنه يعتقد أن الاعلان الرسمي سيصدر غدا الخميس.

وتعيين كودلو كمدير للمجلس الاقتصادي القومي لن يكون مفاجأة كبيرة.

وأبلغ ترامب الصحفيين أمس الثلاثاء أن كودلو، وهو جمهوي عمل مستشار اقتصاديا للرئيس رونالد ريجان في عقد الثمانينات وعمل أيضا في وول ستريت، لديه “فرصة جيدة جدا” لاختياره ليحل محل كوهن.

وانتقد كودلو، الذي عمل مستشارا غير رسمي لحملة ترامب في الانتخابات الرئاسية 2016، قرار الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الصلب والألومنيوم، قائلا إنها ستلحق ضررا بالمنتجين في أمريكا الذين يستهلكون الصلب. وعارض كوهن أيضا تلك الرسوم.

لكن ترامب قال اليوم إن كودلو “غير رأيه” بشأن الرسوم الجمركية بأن اعتبرها أداة مفيدة لإعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية.