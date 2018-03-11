بعد الإيداع.. “حساب المواطن” السعودي يكشف متوسط مبلغ دعم المستحقين

ذكر برنامج “حساب المواطن” السعودي، أنه تم إيداع 2.2 مليار ريال في الحسابات البنكية لمستحقي الدعم، حيث حصل 46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 933 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة.

وأضاف البرنامج في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن نحو 814 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال.

وكتب البرنامج في التغريدة التي نشرت، اليوم الأحد: “إيداع 2.2 مليار ريال في الحسابات البنكية لمستحقي برنامج #حساب_المواطن، وحصل 46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 933 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة”.

إيداع 2.2 مليار ريال في الحسابات البنكية لمستحقي برنامج #حساب_المواطن، وحصل 46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 933 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة. pic.twitter.com/iq9mVg24Za — حساب المواطن (@citizenaccount) March 11, 2018

ونوّه البرنامج أن الدعم المقدم ضمن الدفعة الرابعة شمل نحو 3.49 مليون أسرة وفرد مستقل، منهم 8.49 تابع، ليغطي نحو 11.9 مليون مستفيد في السعودية.

وصرف البرنامج الذي يستهدف دعم منخفضي ومتوسطي الدخل في المملكة، الدفعة الأولى في الـ21 من ديسمبر الفائت، لتشمل نحو 10.6 مليون مستفيد بمعدل دعم بلغ نحو 835 ريالًا.

كما صرف البرنامج الدفعة الثانية بتاريخ الـ10 من يناير/كانون الثاني وبلغ عدد المستفيدين من هذه الدفعة نحو 11 مليون مستفيد.

وصرف البرنامج الدفعة الثالثة بتاريخ الـ10 من فبراير لتشمل نحو 11.6 مليون مستفيد في السعودية.

وبلغ مجموع الدفعات الثلاث نحو 6.3 مليار ريال سعودي (1.7) مليار دولار.

وخصصت السعودية في موازنة 2018 نحو 32.4 مليار ريال (8.64) مليار دولار لبرنامج حساب المواطن.