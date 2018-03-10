مؤسسة ترامب تعتزم رفع دعوى قضائية بعد إزالة اسمه عن فندق في بنما‎

المصدر: ا ف ب

أعلنت المجموعة التي يديرها نجلا دونالد ترامب، الجمعة، أنها ستلجأ إلى القضاء، بعد محو اسم الرئيس الأمريكي عن فندق فخم في بنما، بإطار خلاف تجاري.

وقالت مؤسسة “ترامب أورغنايزاشن” التي تدير شؤون عائلة قطب العقارات منذ توليه مهامه الرئاسية العام الماضي، في بيان، إنها سترفع “دعوى قضائية لإعادة وضع اسم ترامب على الفندق، والحصول أيضًا على تعويض بعد هذه التصرفات المسيئة وغير القانونية.. نظرًا للمخالفات التي يرتكبها المسؤول القضائي”.

وكان رجل الأعمال القبرصي، أوريستس فينتيكليس، الذي يملك أكثرية الأسهم في فندق “ترامب أوشن كلاب إنترناشونال هوتيل آند تاور” الفخم في حي راقٍ ببنما سيتي، أعلن، الإثنين، أنه أنهى الخلاف التجاري مع مؤسسة ترامب.

وأضاف أنه “خلاف تجاري تضخم”، لكن “القضاة والسلطات في هذا البلد توصلوا إلى تسوية هذا الخلاف” في الوقت الراهن، في حين تنفي مجموعة ترامب ذلك.

وأزال عمال في الخامس من آذار/مارس شعار ترامب عن مدخل المجمَع، الذي تقدر قيمته بـ 430 مليون دولار، ويتألف من فندق وشقق فخمة وكازينو ومحال تجارية ومسابح وشاطئ خاص صغير.

وينوي فينتيكليس إعادة تسمية الفندق “ذا باهيا غراند”، وأطلق حتى الآن موقعًا إلكترونيًا يحمل اسم “ذا باهيا غراند.كوم” يتيح إجراء حجوزات، مشيرًا إلى “تغيير في الإدارة”.

وكان الخلاف اندلع الشهر الماضي، عندما ذكر فينتيكليس المستثمر المقيم في ميامي، أنه يريد الانفصال عن الشركة المكلفة بالإدارة قبل أن ينتهي عقده، وتغيير اسم المبنى.

وأكدت مؤسسة ترامب في ردها على ذلك، أن فونتيكليس ينتهك التزاماته التعاقدية بصفته مالكًا، واتهمته بـ”التزوير”، وبأنه لجأ إلى تكتيكات مافيوية لإرغام طاقمها الإداري على مغادرة البناية.

وتم تدشين فندق “ترامب إنترناشونال” في 2011 بحضور دونالد ترامب والرئيس البنمي السابق، ريكاردو مارتينيللي، الذي كان أفرج عنه بكفالة في ميامي، حيث يُتهم بالفساد والتجسس.

وأعلنت نيابة بنما، الشهر الماضي، فتح تحقيق إثر شكاوى رفعها فينتيكليس، تفيد بأن أعضاء الفريق الإداري منعوه من دخول الفندق.