الدولار يهبط قليلا وسط مخاوف من استمرار رفع الفائدة
انخفض الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة؛ بعد أكبر زيادة يومية له منذ مارس/آذار التي بلغها في اليوم السابق، إذ أحيت بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين احتمالات بأن يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم نحو المستوى المستهدف عند 2%.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% في سبتمبر/أيلول، ليبلغ معدله السنوي 3.7%، كما كان الحال في أغسطس/آب. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% على أساس شهري و3.6% على أساس سنوي.
وقال "نيكولاس فان نيس" المتخصص في الاقتصاد الأمريكي في بنك كريدي أجريكول سي.آي.بي: "البيانات ستُبقي الاحتياطي الاتحادي في حالة تأهب".
وقال "ديفيد دويل" رئيس قسم الاقتصاد في ماكواري في مذكرة: "تكشف بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر عن المزيد من التحديات فيما يتعلق بأحدث الجهود المستمرة لدفع التضخم نحو هدف (المركزي الأمريكي) البالغ 2%".
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة، نحو 0.1% إلى 106.36. وارتفع أمس الخميس 0.8% إلى 106.6، وهي أكبر قفزة في يوم واحد منذ 15 مارس/آذار.
وأدى الدعم الذي تلقاه الدولار أمس الخميس إلى تراجع الين نحو مستوى 150 ينًّا للدولار المهم الذي لامسه لفترة وجيزة الأسبوع الماضي قبل أن يرتفع بشكل حاد؛ مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن السلطات اليابانية كانت تتدخل في سوق الصرف.
واستقرت العملة اليابانية في أحدث تعاملات عند 149.69 للدولار.
وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.0547 دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.2213 دولار.
وزادت الكرونة السويدية مقابل الدولار واليورو بعد أن جاءت بيانات أسعار المستهلكين أعلى من المتوقع؛ مما يزيد من المخاطر المتمثلة في أن البنك المركزي السويدي قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.
واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6324 دولار أمريكي. ونزل الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.5920 دولار أمريكي.