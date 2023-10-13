الدولار يهبط قليلا وسط مخاوف من استمرار رفع الفائدة

انخفض الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة؛ بعد أكبر زيادة يومية له منذ مارس/آذار التي بلغها في اليوم السابق، إذ أحيت بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين احتمالات بأن يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم نحو المستوى المستهدف عند 2%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% في سبتمبر/أيلول، ليبلغ معدله السنوي 3.7%، كما كان الحال في أغسطس/آب. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% على أساس شهري و3.6% على أساس سنوي.