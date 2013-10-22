الدين العام اللبناني 60,5 مليار دولار

بيروت- (خاص) من هناء الرحيم

أظهر تقرير دوري لجمعية المصارف ان الدين العام للدولة اللبنانية وصل حتى نهاية آب الماضي إلى 60.5 مليار دولار بعد أن بلغ حتى نهاية تموز الذي سبقه 60.2 مليار دولار أي بإرتفاع 300 مليون دولار في شهر واحد.

ووصل الدين اللبناني عام 2012 إلى 57.7 مليار دولار، بينما كان وصل في نهاية كانون الأول 2011 إلى 53.6 مليار دولار، مقابل 52.6 مليار دولار في نهاية عام 2010 اي بإرتفاع مليار دولار في عام واحد .

وكان الدين العام للبنان بلغ في نهاية عام 2010 نحو 52.6 مليار دولار بينما كان بلغ عام 2009 نحو51.1 مليار دولار.