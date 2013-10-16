ارتفاع أسعار الأضاحي في السعودية

الرياض (خاص) من ريمون القس
بالغ تجّار العاصمة السعودية الرياض في رفع أسعار الأضاحي بشكل كبير لتصل إلى ألفي ريال للرأس الواحد.
وتذمّر الأهالي من الارتفاع الكبير الذي اعتبروه مبالغاً فيه مقارنة مع الأعوام الماضية.
وذكر تجّار أن صعوبة استيراد المواشي من سوريا هي السبب الرئيسي في غلاء أسعار الأضاحي؛ وبخاصة نوع "النعيمي" المعروف بجودته والذي تشتهر سوريا بتصديره.
وحمّل مواطنون سعوديون الجهات الرقابية مسؤولية ارتفاع الأسعار، واتهمتها بأنها تسهم في التلاعب من قبل التجار بسبب غياب الرقابة وعدم تحملها مسؤولياتها.
يذكر أن وزارة الزراعة السعودية قدّرت العام 2011 عدد الأغنام التي تستوردها المملكة بنحو 5 ملايين رأس غنم سنوياً من الخارج.