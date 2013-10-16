ارتفاع أسعار الأضاحي في السعودية

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تجار سعوديون يؤكدون أن صعوبة استيراد المواشي من سوريا هي السبب الرئيسي في غلاء أسعار الأضاحي؛ وبخاصة نوع "النعيمي" المعروف بجودته والذي تشتهر سوريا بتصديره.