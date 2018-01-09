توقعات بتسارع نمو اقتصاد الإمارات إلى 3.9% في 2018

قال مسؤول كبير بوزارة الاقتصاد الإماراتية، نقلا عن تقديرات للبنك المركزي، إنه من المتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 3.9% في 2018.

جاء ذلك على لسان عبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، الذي تحدث خلال أحد المؤتمرات الاقتصادية.

وفي الشهر الماضي قدّر مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي في 2017 بما لا يزيد على 1.6% لأسباب منها تخفيضات إنتاج النفط في إطار اتفاق عالمي بين المنتجين، بينما من غير المتوقع تراجع إنتاج النفط أكثر هذا العام.

وأكد آل صالح أن الاستثمار الحكومي في مشاريع البنية التحتية، ونمو التجارة الخارجية سيفيد دبي على نحو خاص.

وكان صندوق النقد الدولي توقع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نمو اقتصاد الإمارات 3.4% في 2018.