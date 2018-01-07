العراق يعلن بدء تصدير خام كركوك لإيران قبل نهاية يناير

قال وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، اليوم الأحد، إن العراق سيبدأ تصدير النفط من حقول كركوك الشمالية إلى إيران قبل نهاية يناير الجاري.

وأضاف، في تصريحات للصحافيين ببغداد، أن حوالي 30 ألف برميل يوميًا من الخام ستُنقل بالشاحنات إلى مصفاة كرمانشاه الإيرانية عند بدء التصدير.

وأعلن العراق، في ديسمبر الماضي، توقيع اتفاق مع إيران لتصدير النفط الخام من حقول كركوك بمعدل يتراوح بين 30 و 60 ألف برميل يوميًا.

وكانت القوات العراقية سيطرت على حقول النفط في مدينة كركوك، بعد معارك مع قوات البيشمركة الكردية في أكتوبر من العام الماضي.