الخصم يلاحق المستفيدين من “حساب المواطن” في هذه الحالة

أعلن برنامج “حساب المواطن” في المملكة العربية السعودية أنه سيخصم جزءًا من الاستحقاق الفعلي بحسب عدد الأيام التي يقضيها المستفيد خارج المملكة في حالة تجاوزت مدة 90 يومًا.

وكان البرنامج، اشترط في ضوابط الدعم أن يكون المستفيد مقيمًا بشكل دائم داخل المملكة أثناء فترة استفادته من البرنامج، بحسب موقع “أخبار 24” المحلي.

ويسمح البرنامج للمستفيد البقاء خارج المملكة في مدة أقصاها 90 يومًا سواء متفرقة أو متصلة، خلال 12 شهرًا، دون أن تتأثر قيمة استحقاقه.

وفي حال تجاوز المستفيد هذه المدة يحتسب مقدار الخصم عن كل يوم إضافي يقضيه خارج المملكة.