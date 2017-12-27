سلطنة عمان: انخفاض حاد في عجز ميزانية 2017

أظهرت بيانات حكومية، أن عجز الميزانية في سلطنة عمان انخفض بأكثر من 33% في أول عشرة أشهر من العام الحالي؛ نتيجة التحسن الكبير في دخل صادرات النفط، واستمرار الحكومة في الالتزام النسبي بمستوى النفقات.

وبلغ العجز في الفترة ما بين كانون الثاني (يناير) وتشرين الأول (أكتوبر) 3199.1 مليون ريال ( 8.317 مليار دولار) مقابل 4806.2 مليون ريال ( 12.496 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2016 بانخفاض بلغ 33.4%، بحسب تقرير شهر كانون الأول (ديسمبر) للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وبيَّن التقرير أن انخفاض العجز كان نتيجة ارتفاع إيرادات النفط بنسبة 32% إلى 3661 مليون ريال ( 9.518 مليار دولار) من 2774 مليار ريال ( 7.212 مليار دولار) في الفترة نفسها، بعد أن قفز متوسط سعر الخام العماني إلى أكثر من 50 دولارًا للبرميل مقابل 39 دولارًا في تلك الفترة.

كما زادت إيرادات الغاز بنحو 10.7% إلى 1214 مليون ريال ( 3.156 مليار دولار) من 1097 مليون ريال ( 2.852 مليار دولار).

وأظهر التقرير أن إجمالي النفقات ارتفع بنسبة طفيفة، بلغت نحو 5.6% إلى حوالي 9424.7 مليون ريال ( 24.504 مليار دولار) من نحو 8920.7 مليون ريال ( 23.193 مليار دولار) في تلك الفترة.

وشكل الإنفاق الجاري -الذي يشمل رواتب الموظفين، والمشتريات الحكومية، ونفقات أخرى- أكثر من ثلث إجمالي الإنفاق، إذ بلغ 6636 مليون ريال ( 17.25 مليار دولار) في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي مقابل 6433 مليون ريال ( 16.72 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2016 بنسبة ارتفاع بلغت 3.2%.

وأظهر التقرير ارتفاعًا كبيرًا في النفقات الاستثمارية، التي نمت بنسبة 16.7% إلى حوالي 2348 مليون ريال ( 6.104 مليار دولار) من 2012 مليون ريال ( 5.23 مليار دولار) في الفترة نفسها، وكانت أكبر زيادة في قطاع النفط والغاز، إذ بلغت 24.6% و14.9% على التوالي.

أما الإنفاق الدفاعي، فقد سجل هبوطًا طفيفًا بنسبة 0.5% إلى 2660 مليون ريال (6.916 مليار دولار) من 2673 مليون ريال ( 6.949 مليار دولار).

وتم تمويل العجز من خلال الاقتراض المصرفي، الذي بلغ نحو 4106.6 مليون ريال ( 10.675 مليار دولار) مقابل 3364.6 مليار ريال (8.747 مليار دولار) في تلك الفترة، إضافة إلى السحب من الاحتياطات المالية بنحو 500 مليون ريال ( 1.3 مليار دولار)، وهو ما يقارب ثلت السحب العام الماضي، والبالغ 1500 مليون ريال ( 3.9 مليار دولار).

وأنتجت سلطنة عمان -وهي ليست عضوًا في منظمة أوبك- نحو 970 ألف برميل من النفط يوميًا خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، مقابل حوالي مليون برميل يوميًا في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين يبلغ احتياطها النفطي المثبت نحو خمسة مليارات برميل، تكفي لفترة 14 سنة بمعدلات الإنتاج الحالية وفي غياب أي اكتشافات كبيرة.