رسميًا.. مصر ترفع سعر تذكرة “المترو” مطلع العام 2018

أعلنت وزارة النقل المصرية، رفع سعر تذكرة “المترو” في البلاد بداية العام 2018 المقبل، منهية بذلك حالة الجدل التي رافقت تلك القضية، لاسيما فيما يتعلق بقيمة الرفع.

وقال محمد عز، المتحدث الإعلامي باسم الوزارة: “إن سعر التذكرة سيبدأ من جنيهين للمحطات الـ9 الأولى على أن تتم زيادة جنيه لكل 9 محطات، وسيكون الحد الأقصى 6 جنيهات في حالة استخدام الخط من بدايته حتى نهايته”.

وبين المتحدث، أن “تقسيم شرائح المترو يخضع للدراسة، وفقًا لما أعلن وزير النقل في آذار 2017″، مشيرًا إلى أن “تطبيق نظام ربط التذكرة بعدد محطات مترو الأنفاق، سيكون مع قرب دخول محطات جديدة العام القادم، في حين أن ذلك الأمر يحدد وفق دراسات متأنية ومتخصصة”.

ولفت إلى أن “الوزارة ستعلن عقب الدراسات عن قيمة الرفع، بشكل رسمي، وأن ذلك النظام يحقق العدالة الاجتماعية ومعمول به في كل دول العالم”.

وأوضح عز، أن “هناك عدة اعتبارات يتم من خلالها تحديد السعر الجديد، على رأسها الأسعار الجديدة للكهرباء”، مشيرًا إلى أن “المترو تحمل نحو 100 مليون جنيه فرق سعر الكهرباء منذ تموز الماضي حتى تموز العام المقبل”.

وأشار، إلى ضخامة تكلفة مشروعات مترو الأنفاق، إذ يحتاج الخط الأول إلى 26 مليار جنيه، في حين بلغت تكلفة الخط الثالث للمترو فقط 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من الخط الرابع الذي يصل إلى أكثر من 30 مليار جنيه.