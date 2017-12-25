شاهد بالفيديو.. كيف تحسب قيمة الاستحقاق من “حساب المواطن”؟

كشف برنامج حساب المواطن السعودي، اليوم الإثنين، عبر مقطع فیديو عن حاسبة الدعم التقديرية الجديدة وطريقة الاستفادة منھا في معرفة مبلغ الدعم المستحق.

ونشر البرنامج طريقة الدخول على الحاسبة التقديرية، حيث يجب أن يتم الدخول أولًا على موقع حساب المواطن ثم اختیار الحاسبة التقديرية، مضيفًا أنه “يجب على الشخص الإجابة عن سؤالین قبل استخدام الآلة الحاسبة وھما: ھل قمت بالتسجیل في حساب المواطن؟ (نعم/ لا)، والثاني ھو: ھل أنت رب أسرة أم فرد مستقل؟”

وأوضح البرنامج، أنه في حالة كان المستعلم رب أسرة ومسجلًا في حساب المواطن، ستخرج شاشة أخرى تتضمّن عدد التابعین وبیاناتھم، مثل عدد الأفراد والدخل الكلي للأسرة وغیرھما، أما إذا كان المستعلم مسجلًا في حساب المواطن كفرد مستقل سیتطلب منه أن يسجل مجموع دخله، كما وضع البرنامج شرطین لمعرفة الدعم التقديري.

#فيديو | يمكن للمسجلين في برنامج #حساب_المواطن الاستفادة من حاسبة الدعم التقديرية الجديدة، من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج: https://t.co/AAvW1bSruahttps://t.co/iAZOh8GARa — حساب المواطن (@citizenaccount) December 25, 2017

وكان نحو 10.6 مليون مسجل في البرنامج، تسلموا الدفعة الأولى من دعم نقدي يستهدف تعويض منخفضي ومتوسطي الدخل عن زيادة مرتقبة لأسعار الطاقة وفرض بعض الضرائب.

ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة الشهرية الثانية من دعم البرنامج النقدي في الـ 10 من كانون الثاني/ يناير المقبل، على أن يتكرر صرف باقي الدفعات في العاشر من كل شهر.