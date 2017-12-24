بلومبيرغ: مؤشر البورصة القطرية هو الأسوأ عالميًا بعد المقاطعة

من المتوقع أن تبدأ السوق القطرية العام الجديد 2018 على وقع تراجع ضخم بسعر هو الأسوأ مقارنة بالسنوات الـ8 الأخيرة، وتحديدًا منذ بداية العام 2010، وذلك جراء تعرض قطر للمقاطعة من قبل جيرانها الخليجيين بتهمة دعمها للإرهاب.

وبحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، يأتي هذا التراجع مغايرًا للوضع الاستثنائي الذي كانت عليه السوق القطرية في السنوات الـ3 الماضية، ويرجع هذا الهبوط بشكل رئيس إلى عمليات البيع الكثيفة التي حدثت في السوق نتيجة للأزمة السياسية مع الدول المجاورة.

ووفقًا للوكالة الأمريكية، أصبح مؤشر البورصة القطرية هو الأسوأ عالميًا بعد قطع العلاقات مع الدوحة من قبل دول خليجية ومصر.

وشهدت المؤشرات القطرية تقليصًا طفيفًا للخسائر في الأسبوعين الماضيين.

وحتى الآن طالبت الدول المقاطعة بنوكها بضرورة توخي الحذر في العمل مع قطر؛ لكنها لم تصدر حظرًا واضحًا بهذا الشأن.