خالد الفالح: حملة السعودية على الفساد لن تعرقل الاستثمارات

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس الخميس، إن التحقيقات التي تجرى في إطار الحملة على الفساد في السعودية مرتبطة فقط بعدد قليل من الأفراد، ولن تعرقل الاستثمارات في المملكة.

وأضاف الفالح في تصريحات له على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة بون الألمانية، أن “التحقيقات لن يكون لها أيضًا أي تأثير على خطط الطرح العام الأولي لحصة في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية”.

وأكد أن “الجميع يتفهمون أن هذه مسألة محدودة ومحلية تقوم فيها الحكومة ببساطة بتنظيف البيت”.

وتابع أن “مستثمرين أجانب كثر لهم أنشطة في السعودية منذ عقود سيقولون لك أنهم لم يروا فسادًا في تعاملاتهم مع الحكومة السعودية أو مع الكيانات السعودية”.

ومضى قائلا “إن الحملة على الفساد ليس لها أي تأثير على الاستثمار الأجنبي المباشر، وليس لها تأثير بأي حال على انفتاح المملكة وتدفقات رؤوس الأموال وبيئتنا للاستثمار المفتوحة على مصراعيها”.