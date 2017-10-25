السعودية تخفض أسعار خدمات الاتصالات

وبحسب بيان للهيئة، اليوم، فإن سقف الأسعار سيكون 5.5 هللة (1.5 سنت) بدلاً من 10 هللات (2.7 سنت).

كما خفضت الهيئة أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة، على شبكات الاتصالات الثابتة، بحيث يكون سقف الأسعار هو 2.1 هللة (0.56 سنت) بدلًا من 4.5 هللة (1.2 سنت).

ويُقصد بأسعار المكالمات الانتهائية بالجملة، هي الأسعار التي يتحصل عليها مقدم خدمة من مقدم خدمة آخر محلي، نظير قيام أحدهما بإيصال المكالمات الواردة إلى مشتركين تابعين لشبكته.

ووفق حسابات أجرتها وكالة “الأناضول” للأنباء، تكون الهيئة قد خفّضت الاتصالات المتنقلة بنسبة 45%، والثابتة بنسبة 53%.

وسيتم تطبيق القرار اعتبارًا من 5 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 23 ديسمبر/كانون الأول 2017، بحسب بيان الهيئة.

ويتوقع أن ينعكس القرار إيجابا على أسعار المكالمات للمستهلك النهائي هبوطا.

وتراجع عدد اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة في السعودية بنسبة 2%، إلى 43.6 مليون اشتراك بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 44.5 مليون مشترك في الربع الأول من نفس العام.

وبحسب البيانات الربعية للهيئة، بلغت نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان 137%، مقارنة بـ167.5%.

ويبلغ عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية الربع الثاني، نحو 3.75 مليون خط، بنسبة انتشار 32.9% للمساكن، مقارنة بنفس العدد في الربع الأول.