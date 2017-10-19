مصر تنجح في رفع الحظر عن صادراتها الزراعية للكويت والبحرين

نجحت مصر في رفع الحظر عن صادراتها الزراعية إلى الكويت والبحرين، حيث أعلن الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نجاح المفاوضات في هذا الشأن.

وأشار إلى أن الوفد المصري عقد لقاءات عديدة بالبحرين والكويت لعرض النظام المصري الجديد الذي يشترط وجود شهادة متبقيات المبيدات للمحاصيل الزراعية الخاصة بالتصدير.

وأكد البنا، في بيان صادر اليوم الخميس، أن الوفد المصري بحث مع مسؤولي البحرين الإجراءات التي تتم في مصر، وتمت الموافقة على إلغاء الحظر على المحاصيل الزراعية، كما التقى الوفد أيضًا بهيئة سلامة الغذاء بالكويت وتم الاتفاق على السماح بدخول المحاصيل الزراعية المصرية من البصل والخس والجوافة والفلفل لمدة 3 أشهر بعد إرفاق شهادة زراعية وشهادة فحص المتبقيات.

كما لفت إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة الكويتية لرفع الحظر نهائيا على المحاصيل الزراعية المصرية بشكل نهائي وتام.

وتواجه الصادرات الزراعية المصرية مشاكل عدة بعد أن حظرت دول غربية وعربية استيراد بعض الخضار والفاكهة من مصر بسبب المبيدات الحشرية.

وحظرت السعودية في يوليو/تموز استيراد الفراولة المصرية بسبب متبقيات المبيدات، كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة في أبريل/نيسان حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه، وحظر السودان في مايو/أيار دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية.

ويبلغ حجم صادرات مصر من المحاصيل الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا.

وقررت وزارة التجارة المصرية في مايو/أيار بالاشتراك مع وزارة الزراعة إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضار والفاكهة لإجراءات فحص لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية.