صور.. الكويت تكشف عن أسرار العملة النقدية الجديدة بكافة فئاتها

كشف البنك المركزي الكويتي الإثنين عن العملة النقدية الجديدة التي ستطرح للتداول في 29 يونيو/حزيران المقبل، وهو سادس طرح للعملة النقدية في البلاد التي طرحت آخر إصدار قبل عشرين عاماً.

وأعلن محافظ البنك المركزي محمد الهاشل أن هذا الطرح لا يمس صلاحية العملة الحالية المتداولة التي ستحتفظ بقوة الإبراء كعملة قانونية لحين صدور قرار سحبها.

وتوقع المحافظ أن تتم عملية سحب العملة القديمة من السوق تدريجياً خلال عام من تاريخ الإصدار، كما أن البنك المركزي سيعطي ثلاثة أشهر إضافية إذا اقتضت الحاجة لذلك.

وطمأن المحافظ الناس بأنه في حال عدم تمكنهم من استبدال العملة القديمة في الفترة المتاحة التي ستحدد لاحقاً، فإنه يمكن بعد ذلك استبدالها من مقر بنك الكويت المركزي حتى عشر سنوات مقبلة.

وقال المحافظ إن حجم النقد في السوق حالياً يبلغ نحو 1.5مليار دينار، وسيتم ضخ هذا المبلغ من العملة الجديدة لاستبدالها بالعملة القديمة، لافتاً إلى أنه سيتم توفير العملة الجديدة لجميع البنوك وفق جدول زمني محدد بالكميات اللازمة.

وأضاف أن الإصدار الجديد يتميز بعشر صفات بينها المتانة والصفات الأمنية والتصميم الجميل، ليكون لوحة فنية متكاملة من جميع الأركان، كما تحتوي الأوراق النقدية الجديدة على تصميم زخرفي خاص وبارز يمكن مشاهدته وتلمسه، ويتيح لذوي الإعاقة البصرية معرفة القيمة النقدية للورقة النقدية باللمس.