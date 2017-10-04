سلطنة عمان.. مجلس الوزراء يقرر توفير 25 ألف فرصة عمل

أصدر مجلس الوزراء العماني قرارًا نص على توفير 25 ألف فرصة للباحثين عن عمل من الشباب العماني كمرحلة أولى في القطاعين العام والخاص داخل السلطنة.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، فإن مجلس الوزراء وخلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، أصدر قرارًا بتوفير فرص العمل المذكورة لنحو 25 ألف مواطن عماني يبحثون عن عمل، وذلك بناء على توجيهات من سلطان عمان قابوس بن سعيد.

ونوه مجلس الوزارء أن القرار سيبدأ تطبيقه في شهر ديسمبر القادم، تزامنا مع تطبيق مجموعة من الخطوات التنفيذية التي بحثها المجلس أمس، بهدف الاستمرار في استيعاب الباحثين عن عمل وفق الخطط المرسومة من قبل الحكومة العمانية.

ويعاني الشباب العُماني من ارتفاع نسبة البطالة في أوساطهم، إذ تصل إلى حوالي 20% وفقًا لتقارير محلية، في حين يبلغ عدد الوافدين في القطاعَين الحكومي والخاص أكثر من 1.8 مليون أجنبي.

وأطلقت سلطنة عُمان ودول خليجية نفطية أخرى، برامج مكثفة في الأعوام الأخيرة لتقليل الاعتماد على العمال الأجانب، من خلال تدريب المواطنين وتقديم حوافز لشركات القطاع الخاص لمنح الأولوية للسكان المحليين في الوظائف، إلى جانب إجراءات أخرى لتشجيع الوافدين على العودة لبلادهم عن طريق زيادة الرسوم الحكومية وفرض قيود على توظيفهم. إلا أن مسيرة التعمين يشوبها الكثير من التلكؤ.

ووصفت نخب عمانية الخطط الرسمية التي تطلقها الحكومة لتوطين الوظائف، بأنها مجرد “تنظير”. وأكد الكاتب علي المطاعني في مقال نشرته صحيفة “الشبيبة” يوم الاثنين الفائت، أن أعداد المواطنين الخريجين بدأ يتراكم عامًا بعد آخر.