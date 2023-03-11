الريال الإيراني يرتفع بعد الاتفاق على استئناف العلاقات مع السعودية

عوض الريال الإيراني، اليوم السبت، بعض الخسائر التي تكبدها في الآونة الأخيرة، مسجلاً ارتفاعاً تجاوز ستة بالمئة، وسط احتمالات تقلص التوتر في المنطقة بعد اتفاق إيران والسعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية.

واتفقت إيران والسعودية، يوم الجمعة، على استئناف العلاقات بعد سنوات من القطيعة التي انعكست على الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأشار موقع الصرف الأجنبي الإلكتروني "بونباست دوت كوم" إلى أن الريال سجل اليوم السبت 447 ألفاً مقابل الدولار في السوق الحرة غير الرسمية، مقارنة مع 477 ألفاً يوم الجمعة.