موانئ آسيا والبحر المتوسط تشهد ازدحاماً كبيراً‎

قالت مجموعة "ميرسك" للشحن البحري، الاثنين، إنها تواجه ازدحاماً كبيراً في موانئ البحر المتوسط والموانئ الآسيوية، مما يتسبب في تأخيرات كبيرة لرحلاتها.

وأضافت ثاني أكبر شركة حاويات في العالم، في بيان، أنها لن تسير رحلتين كانتا من المقرر أن تتجها غربا من الصين وكوريا الجنوبية في أوائل يوليو/ تموز نتيجة لهذا الازدحام.

ويأتي إشعار "ميرسك" في الوقت الذي تعاني فيه سلاسل التوريد العالمية من تأخيرات متتالية وارتفاع التكاليف بسبب هجمات الحوثيين في اليمن على السفن التجارية بالقرب من قناة السويس.

وتحرص شركات كبرى في مجال نقل الحاويات، مثل "ميرسك" و"إم.إس.سي" و"هاباج لويد"، على تغيير مسار سفنها واتخاذ طريق أطول حول أفريقيا لأغراض السلامة.