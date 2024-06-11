خبراء: أسعار العقارات في سوريا تضاهي طوكيو

وعلى افتراض أن المواطن تمكن من توفير مبلغ بسيط من راتب الـ"25" دولارًا، الذي لا يكفي تكاليف معيشته الشهرية، فهو يحتاج للعيش قرابة 400 عام، يوفر فيها كل شهر 3 دولارات، ليتمكن من شراء منزل، إذا بقيت الأسعار ثابتة على ما هي عليه اليوم.

التضخم رفع سعر الأبنية

ويربط الدكتور عمار يوسف، ارتفاع أسعار العقارات، بالتضخم وانخفاض قيمة الليرة السورية، ويشير إلى انخفاض هذه الأسعار إذا حُسبت بالدولار.

وأضاف لـ"إرم نيوز" قائلًا: "التضخم ارتفع، وليست العقارات، فاستنادًا إلى الدولار، يمكن القول إن الأسعار انخفضت قرابة 50% منذ بداية الحرب، فالبيت الذي كان بمليون دولار أصبح اليوم بـ 500 ألف".

وتحدث يوسف عن الارتفاع غير المنطقي لأسعار العقارات، مقارنة بالليرة السورية، إذ ربطه بالتضخم وانخفاض القدرة الشرائية عند المواطن السوري، مشيرا إلى أن "هذا الارتفاع، أخرج العقارات من الاستثمار، فكل من يشتري عقارًا اليوم، يخسر".

وأرجع الباحث الاقتصادي عامر شهدا، الارتفاع الكبير بأسعار العقارات إلى أرقام التضخم المتصاعدة منذ بداية الحرب حتى اليوم.

وقال لـ"إرم نيوز" إن "أهم سبب لارتفاع أسعار العقارات هو التضخم، فمنذ عام 2011 لغاية 2024، بلغ التضخم نسبة 16500% وبالتالي كان من الطبيعي أن ترتفع الأسعار".