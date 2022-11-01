"معونة السوسيال أفضل من الوظيفة".. ألمانيا تشهد عزوف الشباب عن العمل

تتنوع أساليب التعبير عن الغضب الشعبي الناجم عن التضخم وارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا، فبين حركة إضراب عمال قطاع المعادن والصناعات الإلكترونية الكبير في ألمانيا في اليومين الماضيين، والتظاهرات المنددة بالوضع المعيشي والمطالبة بفتح منفذ تحاور مع الروس لإنهاء أزمة الطاقة، اجتاحت سوق العمل الألماني ظاهرة جديدة وهي ترك العمل والاعتماد على مساعدات الدولة.

وفي الوقت الذي تجري فيه المفاوضات بين الحكومة والنقابات حول الأجور لحل أزمة الإضرابات المتتالية، وجد بعض الألمان خيارهم الأمثل في الاعتكاف عن العمل والجلوس في المنزل بعد إجراء معادلة حسابية لما سيتقاضونه من الـ"سوسيال" أو الـ"جوب سنتر" (نظام رعاية تقدمه دول أوروبية للعاطلين عن العمل)، ومقارنته بآخر دخل شهري تقاضوه، ليجدوا أن الكفة رجحت لخيار البطالة.

موجة تسريح غير مسبوقة

"المزيد والمزيد من الناس يتركون وظائفهم".. تغريدة لكريستوف شويزر عضو مجلس الإدارة في مجموعة "بوسطن" الاستشارية، الذي أكد أن ألمانيا مهددة بموجة ضخمة من تسريح العمال، فيما أظهرت بيانات المجموعة الاستشارية بعد سلسلة من الأبحاث أن نقص العمالة سيُفقد ألمانيا حوالي 84 مليار دولار من ناتجها الاقتصادي.

ما يسميها الألمان "أموال الشعب" هي مصدر الرزق الجديد، بعد احتساب ما تقتطعه مصلحة الضرائب من الدخل الشهري، ليراوح وسطياً عند مبلغ 1500 يورو، فيما يتقاضى العاطل عن العمل من "السوسيال" مبلغاً قدره 600 يورو شهرياً بعد الزيادة الأخيرة، إضافة إلى أنها تدفع له إيجار المنزل والتأمين الصحي، فيصبح إجمالي المبلغ الذي يحصّله الألماني من "السوسيال" تقريباً ما يعادل 1200 يورو، دون عناء الذهاب إلى العمل.

وقال نينوس تامو (31 عاما) وهو مواطن ألماني يعيش في فرانكفورت لـ"إرم نيوز"، إن "هناك موجة استقالات كبيرة في ألمانيا، كانت ذروتها الشهر الماضي، بعد بداية موسم الخريف وانخفاض درجات الحرارة والتضخم الذي حصل".