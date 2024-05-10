ارتفاع خام برنت فوق 84 دولارا بفعل الطلب القوي

اقترب خام برنت من 84 دولارا للبرميل، الجمعة، بعد صدور بيانات تشير إلى تزايد الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للخام في العالم.

في حين ساهم الصراع المحتدم في الشرق الأوسط في دعم الأسعار.

وبحلول الساعة 13:14 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا إلى 84.21 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا إلى 79.68 دولار، بحسب "رويترز".