ارتفاع خام برنت فوق 84 دولارا بفعل الطلب القوي
اقترب خام برنت من 84 دولارا للبرميل، الجمعة، بعد صدور بيانات تشير إلى تزايد الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للخام في العالم.
في حين ساهم الصراع المحتدم في الشرق الأوسط في دعم الأسعار.
وبحلول الساعة 13:14 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا إلى 84.21 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا إلى 79.68 دولار، بحسب "رويترز".
وتراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بسبب زيادة أعمال مصافي التكرير.
وجاء ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات، أمس الخميس، أن واردات الصين من النفط في أبريل/ نيسان أعلى من واردات العام الماضي.
وعادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في أبريل/ نيسان بعد انكماشها في الشهر السابق؛ مما يشير إلى تحسن الطلب.
وستتركز الأنظار على بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر الأسبوع المقبل؛ إذ ستؤثر على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه، من المرجح بشكل متزايد أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران.