ارتفاع أسعار النفط على وقع تخفيضات أوبك+

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بشكل محدود، معوضةً بعض خسائر الجلسة السابقة، مع تركيز المتعاملين على خفض السعودية وروسيا للإنتاج وترقب بيانات اقتصادية قد تساعد في التأكد من وضع الطلب على الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 78 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00,50 بتوقيت غرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 73.34 دولار.

وكانت الأسعار تراجعت واحداً بالمئة أمس الاثنين وسط توقعات بزيادة احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية، ومع جني المستثمرين للأرباح.

وساعدت تخفيضات الإمدادات من أكبر مصدري النفط في العالم، السعودية وروسيا، والمقرر إجراؤها في آب/أغسطس على رفع الأسعار القياسية، والتي تلقت أيضاً الدعم من انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين.

وقالت السعودية الأسبوع الماضي إنها ستمدد خفضها البالغ مليون برميل يومياً على الأقل حتى آب /أغسطس، وقالت روسيا إنها ستخفض صادراتها النفطية الشهر المقبل بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

كما يتطلع المتعاملون إلى بيانات مخزون الخام الأمريكي المقرر أن يصدرها معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. ويتوقع محللون زيادة المخزونات 200 ألف برميل.

كما يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين، وهو تقرير رئيسي عن التضخم، هذا الأسبوع، فضلا عن تقارير اقتصادية من الصين لقياس توقعات الطلب.