مولدوفا تنفي تراكم 800 مليون دولار من الديون لصالح "غازبروم" الروسية

قالت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، اليوم الأحد، إن تدقيقًا أجرته شركة عالمية دحض زعم عملاق الغاز الروسي "غازبروم" بأن حكومة بلادها مدينة للشركة بمبلغ 800 مليون دولار.

واعتادت مولدوفا شراء الغاز الطبيعي الروسي، لكن، في أواخر 2021، قالت "غازبروم" ووحدتها في مولدوفا، إن لها ديونًا متراكمة بملايين الدولارات ويجب دفعها لضمان استقرار الإمدادات المستقبلية.

وحددت "غازبروم" الدَّين عند 709 ملايين دولار منذ عام، إلا أن المبلغ ربما يكون قد زاد بسبب الفوائد الإضافية.