مسؤول إيطالي لـ"إرم نيوز": العلاقات التجارية مع الإمارات "قوية ومتينة"

أشار مدير "وكالة التجارة الإيطالية" في دولة الإمارات، فاليريو سولداني، إلى "حجم التواجد القوي للشركات الإيطالية والإماراتية في كلا البلدين"، معتبراً ذلك "دليلاً ملموساً على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين الإمارات وإيطاليا".

وبلغ حجم التجارة بين الإمارات وإيطاليا 7 مليارات يورو في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، مع تسجيل زيادة ملحوظة بنسبة 6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفعت قيمة التجارة بين البلدين في 2022 بنسبة 19%، ما يعادل أكثر من 8 مليارات يورو.

وقال سولداني، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إن "هذا التبادل يعمل على تحصين اقتصاد البلدين، من خلال تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار عبر التعاون".

وأضاف أن "الشركات الإماراتية تبحث دائماً عن أحدث وأفضل ابتكارات مستحضرات التجميل. فمثلاً: حضر 14 من كبار لاعبي الصناعة الإماراتيين الذين تم اختيارهم ودعوتهم من قبل فريقنا في مكتب وكالة التجارة الإيطالية بدبي مارس الماضي إلى الحدث الأشهر في مجال التجميل "كوزموبروف Cosmoprof"، في بولونيا، وتم إطلاعهم على أفضل وأحدث قطاعات مستحضرات التجميل الإيطالية".

ونوه إلى أن "حجم الصادرات الإيطالية إلى الإمارات ضخم، لكن قطاعات معينة، مثل مستحضرات التجميل والطيران والمنتجات الغذائية والقوارب والأزياء، تهيمن على الصادرات الإيطالية بشكل خاص".

وأوضح أن "أبوظبي تُقدر بشكل كبير التصميم الإيطالي عالي الجودة، المرتكز على الابتكار والالتزام بالإنتاج المستدام، ما يساعد في تحقيق الأجندة الاقتصادية المتنوعة للبلاد".

وأبلغ سولداني، "إرم نيوز"، أن "المنتجات الإيطالية تتميز بأنها عالية الجودة ومتعددة الاستخدامات"، مشيراً إلى أن "الإيطاليين يشتهرون بمزيجهم الخاص من التركيبات والابتكارات الصيدلانية والمكونات الطبيعية القوية التي تمنح المنتج الفرصة لترك إرث دائم في جميع الصناعات".

وأضاف أن "الأزياء والسلع الفاخرة التي لا مثيل لها في إيطاليا تتوافق بشكل جيد مع أذواق سكان دولة الإمارات.. كما تستمر المنتجات الغذائية الإيطالية، بفضل جودتها وأصالتها، في احتلال مكانة خاصة في السوق الإماراتي".

وقال سولداني إن "إيطاليا بشكل عام تشتهر بصناعة التجميل المزدهرة، حيث تتصدر المرتبة الرابعة بين أكبر مصدر لمستحضرات التجميل إلى دولة الإمارات. ومنتجات ومستحضرات التجميل الإيطالية تعتبر فريدة من نوعها، ويتم إنتاجها من قلب وروح إيطاليا".

وعن المعوقات التي تواجه صناعة مستحضرات التجميل في إيطاليا، قال سولداني إن "هذا القطاع الكبير يواجه تحديات عدة، أبرزها الغش التجاري (تقليد المنتجات بأخرى غير أصلية من قبل شركات مجهولة الهوية). وللبقاء في المقدمة، يعد الابتكار المستمر ومراقبة الجودة الصارمة والتعاون الدولي أمورًا بالغة الأهمية".

وأشار سولداني إلى "تزايد عدد المطاعم الإيطالية في الإمارات، الذي يلعب دوراً مهماً في تعزيز العلاقات بين البلدين"، قائلاً إن "المطبخ الإيطالي يجعلك تشعر على الفور وكأنك في بيتك بدءاً من اللقمة الأولى من المقبلات إلى الحلويات اللذيذة في نهاية الوجبة.. إنه تقليد تفخر به بعض أرقى المطاعم الإيطالية في الإمارات".

وختم المسؤول الإيطالي حديثه: "الغذاء، باعتباره عنصراً من عناصر القوة الناعمة، يعزز الروابط بين شعبي بلدينا، حيث نتمتع بالأذواق والقيم المشتركة.. والنمو في عدد المطاعم الإيطالية في الإمارات ينعكس في صادرات قطاع الأغذية والمشروبات الإيطالية البالغة 452.6 مليون يورو في الدولة، ما يمثل زيادة بنسبة 8.1% مقارنة بعام 2022".