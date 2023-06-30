الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض ضريبة على أرباح أصول "المركزي الروسي"

أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض ضريبة على أرباح أصول البنك المركزي الروسي لدعم إعمار أوكرانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد جمّد قرابة 200 مليار يورو من الأصول الروسية بعد بدء موسكو حربها على أوكرانيا في شباط/فبراير من العام الماضي.

ويوم أمس الخميس، بحث القادة الأوروبيون استغلال هذه الأصول لدعم إعادة إعمار أوكرانيا، وفق القانون الدولي وقانون الاتحاد.

وتتمثل إحدى الأفكار المطروحة في الاتحاد الأوروبي في سحب الفائدة على الدخل الناتج عن الأصول الروسية مع ترك الأصول نفسها كما هي.

ومن المحتمل أن يوفر هذا النهج حوالي 3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار) سنويا، بحسب أندرس أهنليد، المدير العام للمجلس الوطني السويدي للتجارة رئيس مجموعة عمل الاتحاد الأوروبي التي تنظر في الأصول الروسية المجمدة، وفق ما ذكرت "سي أن أن".

وستكون الفاتورة الإجمالية لإعمار أوكرانيا ضخمة؛ إذ قدرت كييف والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة في آذار/مارس، التكلفة بنحو 411 مليار دولار للسنة الأولى من الحرب. ويمكن أن تصل بسهولة إلى أكثر من تريليون دولار.