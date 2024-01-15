مصدر: شركة قطر للطاقة تعلق الشحن عبر البحر الأحمر

قال مصدر مطلع، اليوم الاثنين، إن شركة قطر للطاقة علقت الشحن عبر البحر الأحمر لطلب المشورة الأمنية لكن إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال لم يتوقف.

وأضاف المصدر، أنه إذا ظلَّ المرور عبر البحر الأحمر غير آمن، فستبحر شحنات قطر للطاقة عبر طريق رأس الرجاء الصالح.