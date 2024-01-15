مصدر: شركة قطر للطاقة تعلق الشحن عبر البحر الأحمر
قال مصدر مطلع، اليوم الاثنين، إن شركة قطر للطاقة علقت الشحن عبر البحر الأحمر لطلب المشورة الأمنية لكن إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال لم يتوقف.
وأضاف المصدر، أنه إذا ظلَّ المرور عبر البحر الأحمر غير آمن، فستبحر شحنات قطر للطاقة عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
جاء ذلك بعد أن ارتفعت أسعار الشحن البحري بعد هجوم صاروخي ومحاولة احتجاز تعرَّضت لهما سفينة تابعة لشركة ميرسك في مطلع الأسبوع.
ودفع ذلك شركات الشحن إلى تعليق خطط استئناف عبور البحر الأحمر، وهو شريان رئيس يؤدي لقناة السويس.
ويهاجم الحوثيون في اليمن سفنَ شحنٍ عالية القيمة في البحر الأحمر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني لإظهار الدعم لحركة حماس التي تقاتل إسرائيل في غزة.