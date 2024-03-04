لأول مرة في تاريخه.. اتحاد الجامعات العربية ينعقد في بغداد

عقد اتحاد الجامعات العربية، لأول مرة في تاريخه، اجتماعاً في العاصمة العراقية بغداد، تمهيداً لانطلاق أعمال المؤتمر العام للاتحاد بالتزامن مع الذكرى الستين لتأسيسه، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وجاء في بيان لوزارة التربية والتعليم أن "المكتب التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية عقد اجتماعه الأول في رحاب جامعة بغداد لمناقشة عدد من المحاور المدرجة على جدول الأعمال تمهيداً لانطلاق أعمال المؤتمر العام للاتحاد بالتزامن مع الذكرى الستين لتأسيسه".

وأكد عمرو عزت سلامة أمين عام الاتحاد أن "حضور رؤساء الجامعات العربية للمشاركة في فعاليات المؤتمر العام الذي تستضيفه العاصمة بغداد للمرة الأولى يدفع باتجاه المزيد من التكامل بين المؤسسات التعليمية العربية".