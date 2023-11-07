"أبي لم يمت"... فيلم مغربي يروي رحلة بحث مضنية عن أب مفقود

يستعرض فيلم "ابي لم يمت" المتوّج أخيرًا في مهرجان طنجة السينمائي جوانب من الحياة الاجتماعية في المغرب خلال فترة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، من خلال رحلة بحث عن أب مفقود يخوضها ابنه بكثير من الإصرار والرمزية.

ونال الفيلم الذي أخرجه عادل الفاضلي، الجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، الذي اختُتمت دورته الثالثة والعشرون بفضاء "برج دار البارود" بمدينة طنجة المغربية، السبت الماضي.

ويمثّل الفيلم سلسلة حكايات تعود إلى مرحلة سياسية صعبة عاشها المغرب خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، من خلال حكاية طفل يدعى "مالك" يعيش ووالده مهدي في مدينة ملاهٍ حيث يقومان بأعمال الصيانة.