"قمر الغجر" مسرحية تحارب التمييز داخل المجتمع المصري

يستضيف مسرح " البالون" بحي العجوزة بالقاهرة، مسرحية " قمر الغجر" الغنائية، التي تعتمد على الرقص والاستعراضات، في تقديم حبكة درامية تنتصر للحب، رغم التفاوت الطبقي والثقافي بين البطل والبطلة.

وقال مخرج المسرحية، الدكتور عمرو دوارة لـ " إرم نيوز" إن "المسرحية تحمل رسالة أساسية تتمثل في رفص التمييز داخل المجتمع المصري، والذي يتجسد في النظرة الدونية التي يكنّها بعضهم تجاه مجتمع الغجر الذي يعيش منبوذا على الهامش، وخارج نطاق المدن، وتلاحقه انطباعات سلبية مسبقة".

وأوضح دوارة الذي قدم أيضا المعالجة الدرامية للقصة، أن "الغجر بدورهم أيضا يتوجسون من الآخرين ويفضلون عدم الاختلاط أو الزواج من بقية فئات المجتمع، ويطلقون اسم (الأغراب) على كل من ليس غجريا"، مشيرا إلى أن العمل يتحدى الانطباعات الخاطئة المتبادلة بين الطرفين، من خلال تجربة فنية تشير إلى إمكانية التعايش المشترك في محبة وسلام".