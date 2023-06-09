أسئلة إنسانية وقضايا وجودية في مهرجان "ربيع بيروت"

تمكن مهرجان "ربيع بيروت" في عروضه هذا الأسبوع بدورته الـ15 من لفت الأنظار بمسرحيتي "آخر 15 ثانية" للمخرج اللبناني الراحل مجدي بو مطر، والثانية "أرنب أحمر، أرنب أبيض" للكاتب الإيراني نسيم سليمانبور، وأداء فؤاد يمين.

ووفق صحيفة "المدن" المحلية، عرضت "آخر 15 ثانية" كتحية لمخرجها الراحل على مسرح "دوار الشمس"، بينما عرضت مسرحية سليمانبور في مسرح "مونو".

وكان المخرج مجدي بومطر قد رحل بشكل مفاجئ في حزيران/تموز من العام الماضي عن 47 عاما. وقرر "ربيع بيروت" تخصيص عرضين لمسرحيته "آخر 15 ثانية" كتكريم له، بمشاركة الممثل اللبناني بديع أبو شقرا الذي سبق وتعاون معه في كندا في أعمال سابقة، إضافة إلى الممثلة السورية ندى حمصي، وندى أبو صالح، وتريفور كوب، وبو مارغريت.