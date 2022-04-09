"المخرج".. مسرحية كوميدية تروي معاناة الفنان الجزائري

”المخرج“ عنوان للعمل المسرحي الكوميدي الجزائري، سلّط الضوء على حالة الفنان والوضع الذي يعاني منه بسبب قلة المشاريع والبرامج، وعُرضت مسرحية ”المخرج“، مساء الخميس الماضي، بالجزائر العاصمة أمام جمهور غفير.

والعرض الذي أقيم في أوبرا ”بوعلام بالسايح“ في الجزائر العاصمة، وقدمه الثنائي الزواوي مباركي، ومصطفى حمون، وهو مؤلف النص ومصمم المسرحية، والذي استند إلى التفاعل الدائم مع الجمهور، كطريقة لـ ”تكريمه“ ونقل ”امتنانه له على مرافقته طوال مسيرته الفنية“، بحسب قوله.

وقال الفنان المسرحي الجزائري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: ”بعد ما يقرب من عامين بعيدًا عن الجمهور بسبب الوباء وتداعياته، أردت أن أقدم لهذا الجمهور الرائع حالة عنصر درامي حقيقي يمكن أن يغذي الحبكة بالخطوط والمواقف التي تسمح لنا باللعب والتقدم في العرض“.

وتروي مسرحية ”المخرج“ التي تمتدّ لستين دقيقة، النكسات التي تعرض لها مدير تلفزيون، أدى دوره ببراعة الزواوي مباركي، وكان سيستقبل مطربًا مبرمجًا لتسجيل مقطعه في استوديو يقع في حي شعبي ينتقد سكانه نشاط الاستوديو وصخبه، وفي انتظار وصول المغني كان المخرج مشغولا بإعداد بعض الأمور التقنية لتسجيل المقطع، بينما علا صوت من أحد سكان الحي (مصطفى) مرددا أغنية المغني الموهوب لحبيب حمون (نجل الممثل مصطفى حمون) ”يا لهوي“ المشهورة في فن الراي الجزائري.

ومع تأخر وصول المغني الضيف وتذمر سكان الحي من ”الضجيج“، انتهى الأمر بالمخرج إلى تبني ”مصطفى“ وتقديمه على أنه هو الفنان الذي كان ينتظره ويطلب منه ”الكذب وقول أي شيء“.

ومن خلال الديكور المرتّب والسياق الذي جرت فيه المسرحية، في انسجام مع الجمهور، طرح ”المخرج“ مواقف كوميدية مختلفة انطلاقا من قصة التلفزيون وتذمر سكان الحي من ضجيج التسجيلات ووصولا إلى قضايا وصعوبات يواجهها الفنان الجزائري بشكل عام وإخفاق المجتمع في معالجة العلاقة بينه وبين الفن.

ومن المنتظر أن يتم عرض ”المخرج“ في مناسبتين، خلال الأيام القادمة، بحسب ما أعلنه الممثلان مصطفى حمون والزواوي مباركي، بينما أكدت وكالة الأنباء الجزائرية أنه تم برمجة 17 عرضا متنوعا على قائمة أوبرا الجزائر بوعلام بالسايح خلال شهر رمضان المبارك 2022 بين المسرح والأغاني والموسيقى من مختلف الأنواع، ومن مختلف المحافظات الجزائرية.