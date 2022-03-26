عرض "رحل النهار" يحصد معظم جوائز أيام الشارقة المسرحية

حصد عرض ”رحل النهار“ لفرقة مسرح الشارقة الوطني معظم جوائز أيام الشارقة المسرحية في دورتها الحادية والثلاثين التي أسدل الستار عليها، يوم أمس الجمعة.

وتوج العرض بالجائزة الكبرى ”أفضل عرض متكامل“، كما فاز مخرجه محمد العامري بجائزتي أفضل إخراج وأفضل أزياء، وحصلت بطلة العمل بدور محمد على جائزة أفضل ممثلة في دور أول.

وفاز كل من ماجد المعيني بجائزة أفضل إضاءة وإبراهيم العميري بجائزة أفضل مؤثرات صوتية وموسيقية، ووليد عمران الجلاف بجائزة أفضل ديكور عن العرض ذاته، على ما أوردت ”رويترز“.

وذهبت جائزة أفضل تأليف مسرحي إلى إسماعيل عبدالله عن عرض ”شوارع خلفية“ لفرقة مسرح خورفكان للفنون، فيما حصل جمال السميطي على جائزة أفضل ممثل في دور أول عن عرض ”سجن القردان“ لفرقة جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح.

وفاز خليفة ناصر بجائزة أفضل ممثل في دور ثان عن عرض ”أشوفك“ لفرقة مسرح أم القيوين الوطني، وحصلت عبير الجسمي على جائزة أفضل ممثلة في دور ثان عن عرض ”سجن القردان“.

وذهبت جائزة أفضل مكياج إلى بسمة مبارك عن عرض ”لامع بلا ألوان“ لفرقة المسرح الحديث بالشارقة، فيما فاز مهند كريم بجائزة الفنان المسرحي المتميز من غير أبناء الدولة عن إخراجه عرض ”صهيل الطين“ لفرقة جمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح.

وأقيم حفل الختام على مسرح قصر الثقافة بحضور الفرق المشاركة وعدد من الفنانين والنقاد مع اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وشمل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي.

وكانت أيام الشارقة المسرحية توقفت، في العام الماضي؛ بسبب جائحة فيروس كورونا قبل أن تعود هذا العام بمشاركة 11 عرضا مسرحيا.

يشار إلى أن عرض ”رحل النهار“، يتناول المشهد العالمي المعاصر، وما يدور فيه من صراعات ومشاكل وفتن وحروب وظهور جماعات تتدثر برداء الدين بعقول مغلقة صماء لا تقبل بالحوار ولا تركن للتسامح.

كما يتناول ”أحزابا أيديولوجية تختزل الحزب في قائده، ذلك الناهي والآمر والمقرر لمصير كل من معه، ومجموعات من المثقفين الخونة الذين لا تهمهم غير مصالحهم“، حسبما أوردت صحيفة ”الخليج“ الإماراتية.

ويعقد العرض ”محاكمة للشموليات في كل مكان، تلك التي أرهقت العالم وأزهقت الإنسانية، كما يتناول العمل سرقة الأحلام الشاردة التي داعبت أفق الناس أينما كانوا“، وفق المصدر ذاته.