"أدرينالين".. عرض مسرحي سوري يتناول "الجرائم الإلكترونية" (فيديو)

يخوض المخرج السوري زهير قنوع في قضايا الجرائم الإلكترونية عبر عمله المسرحي الجديد ”أدرينالين“، الذي بدأت بروفاته بمشاركة أبطال العمل على خشبة مسرح القباني بدمشق.

وقال قنوع لـ ”إرم نيوز“ إن المسرحية تتحدث عن قضية حساسة جدا وهي الجريمة الإلكترونية، والبشاعة الموجودة في شبكة الإنترنت.

ووصف قنوع ما يجري في فضاء الشبكة الرقمية بـ“الممارسات السوداء“، مشيرا إلى أن المسرحية ”تكشف حال بعض المواقع الموجودة على شبكة الإنترنت، بعيدا عن الرقابة، والتي يتم فيها الكثير من الممارسات الشاذة والعنيفة“.

يشار إلى أن مسرحية ”أدرينالين“ سيتم عرضها على خشبة مسرح الحمراء في دمشق قريبا، وهي من تأليف وإخراج قنوع، بينما تعمل رباب كنعان كمخرجة مساعدة في المسرحية.

وتظهر بطاقة العمل أن الدراماتورجيا هي ليارا جروج، والموسيقى لسيمون مريش، فيما يلعب دور البطولة في المسرحية كل من الفنانين يحيى بيازي، ريام كفارنة، جابر جوخدار، رامي أحمر، خالد شباط، سليمان رزق، أوس وفائي.