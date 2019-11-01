”الملح الأخضر“ أفضل عرض في مهرجان فلسطين الوطني للمسرح‎

أسدل الستار على الدورة الثانية من مهرجان فلسطين الوطني للمسرح يوم الخميس، بإعلان فوز ”الملح الأخضر“ من إخراج كامل الباشا بجائزة أفضل عرض متكامل.

وقالت لجنة التحكيم في مسوغات منح الجائزة، إن العرض ”توفر فيه الانسجام بين الدراماتورجيا والإخراج ومنهجية التمثيل والحيوية البصرية“.

وفازت ريم تلحمي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في المسرحية نفسها، في حين ذهبت جائزة أفضل ممثل إلى سليم دار زيد عن دوره في عرض ”كلب الست“ من إنتاج مسرح وسينماتك القصبة في رام الله.

ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل إخراج إلى خولة إبراهيم عن عرض ”لندن جنين“ من إنتاج مسرح الحرية في جنين.

وأعلنت اللجنة خلال حفل الختام، الذي أقيم على مسرح قصر رام الله الثقافي، حجب جائزتي أفضل ممثل وممثلة دور ثانٍ، وكذلك أفضل تأليف موسيقي، لأن ”طبيعة الأعمال المتنافسة على الجوائز لم توفر فرصة لأعضاء اللجنة، لمنحها هذه الجوائز لأي من المشاركين فيها“.

وكانت ثمانية عروض مسرحية قد تنافست على جوائز المهرجان، الذي شاركت فيه عشر فرق مسرحية من مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية.

ونظمت المهرجان وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح في إطار المبادرة التي تتبناها الهيئة لإقامة مهرجانات وطنية للمسرح في جميع الدول العربية.

وشمل برنامج المهرجان ندوات فكرية وورش عمل في التأليف المسرحي والبانتومايم وخيال الظل.