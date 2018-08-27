“دبي للثقافة” تنظم ورشة “تحويل الرواية إلى عمل مسرحي”

استضاف اتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع دبي، يوم السبت، ورشة “تحويل الرواية إلى عمل مسرحي”، والتي تنظمها هيئة دبي للثقافة والفنون بالتعاون مع المسرح الشعبي واتحاد الكتاب، ضمن برنامج دبي لمسرح الشباب 2018، وذلك بمقر الاتحاد بمكتبة دبي العامة فرع الطوار.

بدأت مساء أول أمس الأحد، ورشة تحويل النص الروائي إلى عمل مسرحي، وتستمر الورشة حتى 19 سبتمبر/أيلول القادم، يقدمها الفنان الإماراتي المعروف مرعي الحليان.

وتهدف الورشة إلى إيجاد جيل واعد من الكتّاب الإماراتيين والعرب، لردف الساحة المسرحية بالعديد من الأعمال المسرحية المتنوعة؛ لسد احتياجات الفرق المسرحية التي بات لها وجود ملموس داخل وخارج الدولة، والمهرجانات المسرحية المختلفة التي تقام على أرض الإمارات.

ومن هنا جاء دور هيئة دبي للثقافة والفنون “دبي للثقافة”، لإقامة مثل هذه الورش الفاعلة من أجل تشجيع الكتاب والمبدعين إلى خوض غمار كتابة النص المسرحي أو تحويل أي نص أدبي إلى عمل مسرحي.

ومن جهتها،أكدت الهنوف محمد المسؤول الثقافي لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ومسرح دبي الشعبي، أن الورشة تستهدف كافة المبدعين الإماراتيين والعرب لإعطائهم فرصة التعرف على تحويل النص الأدبي إلى عمل مسرحي.

وتابعت: وقد ضمت الورشة خلال يوم الافتتاح عددًا كبيرًا من الروائيين والقاصين والشعراء والمهتمين بكل أجناس الكتابة الأدبية، وتفاعل الجميع مع الفنان مرعي الحليان مقدم الورشة، والتي ستستمر حتى الـ 19 من سبتمبر القادم.