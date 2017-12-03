وفاة المخرج اللبناني جلال خوري عن 83 عامًا

ودَّع المسرح اللبناني أحد أبرز رواده بوفاة المخرج والكاتب “جلال خوري” الليلة الماضية عن 83 عامًا فيما نعته اليوم الأحد جموع المثقفين والإعلاميين اللبنانيين وكبار شخصيات الدولة.

،ونالت مسرحيات “خوري” شهرة عالمية بعد أن تُرجمت إلى لغات عدة منها: الألمانية، والفرنسية والإنجليزية، وذاع صيته بوصفه مروّجًا للمسرح السياسي الذي كان ناشطًا في ستينيات القرن الماضي.

وبدأ “خوري” مشواره ممثلًا باللغة الفرنسية في المركز الجامعي للدراسات المسرحية مطلع الستينيات و قبل أن يكتب أولى مسرحياته (ويزمانو، بن غوري وشركاه) العام 1968، ثم تلتها (جحا في القرى الأمامية) العام 1971، وتوالت الأعمال ومنها: (فخامة الرئيس)، و(يا ظريف أنا كيف)، و(هندية، راهبة العشق)، و(الطريق إلى قانا)، و(خذني بحلمك مستر فرويد)، التي استعرض من خلالها جدلية العلاقة بين الرجل والمرأة عبر محاكمة لإخناتون وفكرة التوحيد.

وقدمت مسرحيته (الرفيق سجعان) لموسمين متتاليين في “فولكستيتر روستوك” وهو مسرح الشعب الألماني خلال فترة ألمانيا الشرقية، إذ تأثر الألمان بالمسرحية التي تحمل نمط بريخت.

وكان عمله الأخير (شكسبير إن حكى) العام 2016 والذي استحضر فيه تسع شخصيات من مسرح وليام شكسبير لمقاربة محطات أساسية في التاريخ اللبناني.

ونعى وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي في تغريدة على “تويتر” الفنان الراحل كتب فيها: “غاب جلال المسرح اللبناني”.

وبالموقع ذاته كتب وزير الثقافة غطاس الخوري:”برحيل الفنان جلال خوري تفقد الساحة الثقافية ركنًا كبيرًا من أركانها ورائدًا من روادها، ترك بصمة ستبقى في ذاكرة كل من عاصر جلال خوري أستاذ المسرح المثقف الذي يعتبر أول كاتب مسرحي تُرجمت أعماله إلى اللغات الأجنبية، وأستاذ مادة المسرح في أكثر من جامعة”.

وغرَّد أيضًا الكاتب والناقد المسرحي عبيدو باشا قائلًا: “لن يرى الناس تلك الأيام مرة أخرى، حينما اجتاز المسرح ومضاته الكبرى مع المؤسسين، لقد غاب ريمون جبارة ومنير أبو دبس، واليوم، غاب جلال خوري، شمعة ضائعة أخرى أخذها النعاس إلى النوم إلى الأبد”.

وشغل “جلال خوري” منصب أستاذ في معهد الدراسات المسرحية، وفي الكلية السمعية المرئية والسينمائية في جامعة القديس يوسف في بيروت، وكذلك رئيس اللجنة الدائمة للعالم الثالث في مؤسسة المسرح التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).