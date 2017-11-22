مهرجان القاهرة السينمائي يستعيد بريقه في افتتاح الدورة الـ 39

استعاد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بريقه، مع انطلاق دورته التاسعة والثلاثين مساء أمس الثلاثاء بعد أن جذب عددًا كبيرًا من نجوم وصناع السينما لحفل الافتتاح، كما كرم الممثلة البريطانية إليزابيث هيرلي.

وبعد غيابهم عن بضع دورات سابقة، استقبل البساط الأحمر للمهرجان مجموعة كبيرة من النجوم الشبان منهم: أحمد عز وأحمد حلمي ومنى زكي وآيتن عامر وهنا شيحة ودنيا سمير غانم وشريف منير وحسن الرداد وعمرو يوسف ورشا مهدي.

كما حضر -أيضا- من النجوم الكبار نبيلة عبيد ولبلبة وسمبر صبري وعزت العلايلي ومصطفى فهمي ومحمود حميدة وليلى علوي وإلهام شاهين وعزت أبو عوف ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

وقالت يسرا التي اختارها المهرجان رئيسة شرفية لدورته هذا العام في كلمة بحفل الافتتاح “أنا فخورة أني فنانة.. وفخورة أني مصرية. أشكر وزارة الثقافة وقنوات (دي.إم.سي) وجميع المنظمين أنهم أعطوني هذا الشرف العظيم”.

ويشارك بالمهرجان نحو 175 فيلمًا من أكثر من 50 دولة بينها 16 فيلمًا في المسابقة الرسمية و29 فيلمًا في برنامج (سينما الغد الدولية) وسبعة أفلام في برنامج (أسبوع النقاد) وثمانية أفلام في برنامج (آفاق السينما العربية).

وتحل السينما الأسترالية ضيف شرف الدورة التاسعة والثلاثين، ويعرض لها المهرجان بهذه المناسبة عشرة أفلام من فترات مختلفة بدءًا من عام 1979 وصولا إلى 2017.

وكانت المطربة السورية أصالة، مفاجأة حفل الافتتاح الذي أقيم في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بعد أن سجلت حضورًا خاطفًا بأغنية واحدة فقط هي (الفن) لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

ومنح المهرجان في حفل الافتتاح جائزة فاتن حمامة للتميز للممثلة التونسية هند صبري والممثل المصري ماجد الكدواني، كما منح جائزة فاتن حمامة التقديرية للممثل الكوميدي سمير غانم.

وبخفة ظله المعهودة داعب غانم (80 عامًا) الجمهور قائلا إن “أحد نجومه المفضلين في السينما وهو كريستوفر بلامر حصل على أول جائزة أوسكار في حياته بعد أن تجاوز الثمانين؛ لذلك فهو سعيد لأنه شخصيا لم ينتظر طويلا حتى يكرمه مهرجان القاهرة السينمائي”.

وقال “أنا سعيد وفرحان بهذا التكريم من مهرجان عالمي وجميل.. مهرجان بلدي. وفرحتي مضاعفة لأن الجائزة تحمل اسم الفنانة القديرة فاتن حمامة، والجميل أيضا أن هذه الدورة تحمل اسم الفنانة شادية”.

وعقب انتهاء مراسم الافتتاح والتعريف بلجنة تحكيم المسابقة الرسمية برئاسة الممثل حسين فهمي خرج ضيوف المهرجان إلى استراحة قصيرة، لمعاودة مشاهدة فيلم الافتتاح (ذا ماونتن بتوين أس) بطولة كيت وينسليت وإدريس إلبا وإخراج الفلسطيني هاني أبو أسعد.

لكن بعد مرور أقل من ربع ساعة من بدء العرض فاجأ أبو أسعد العدد القليل جدًا من الضيوف الذين بقوا لمشاهدة الفيلم بوقف العرض وقدم اعتذاره لهم.

وقال “أرفض أن يعرض مهرجان القاهرة فيلمي بهذه الجودة. أرجوكم تقبلوا اعتذاري وغدًا إن شاء الله يعرض الفيلم بإحدى قاعات العرض في ظروف أفضل”. ويستمر المهرجان حتى الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني.