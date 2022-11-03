تدشين أكبر تمثال من الكرتون يجسد "حصان طروادة"

شارك أكثر من 180 فناناً ومتطوعًا من شركة مسرح "إيست يوركشاير" البريطانية والمختصة بإنشاء الأجسام المتحركة، بمشروع تصميم تمثال ضخم من الورق المقوى يجسد الأسطورة اليونانية "حصان طروادة".

وذكر موقع "بي بي سي" الإخباري اليوم الخميس، أن فريق المشروع جمع في إنشاء التمثال بين الفنون الهندسية والرياضية والتصاميم الإبداعية، حيث عمل على تصميمه من مواد قابلة للتحلل وإعادة التدوير، تضم قرابة 1.5 طن من الورق المقوى.

وفي غضون أسبوعين، دشن فريق المشروع التمثال الذي يصل طوله إلى 55 قدمًا (16.85 مترًا)، بينما يبلغ عرضه 23 قدمًا (7.02 مترًا).

وهدف مسرح "إيست يوركشاير"، من وراء إنشاء تمثال "حصان طروادة"، إلى إعادة سرد المسرحية اليونانية "الأوديسة" والتي تعتبر من أقدم الأعمال الأدبية الغربية، حيث يعتقد المؤرخون أنها تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد.

وأعلن القائمون على تصميمه، أن عددا من الشهود المستقلين أجروا قياساً لكل قسم في التمثال، للتأكد من امتثاله لمعايير موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لينال على إثر ذلك لقب أكبر تمثال من الورق المقوى في العالم.

وقال لي ثريدغولد، من فريق مشروع تصميم التمثال: "نحن سعداء بتحطيم التمثال الرقم القياسي العالمي، وهذه الشهادة شرف كبير لنا (..) تصميم التمثال تطلب قدرًا هائلاً من التخطيط".

وكشف ثريدغولد أن التمثال من المقرر أن يجوب الساحل الشرقي البريطاني، خلال الفترة بين نوفمبر الجاري وحتى يونيو المقبل، وذلك كجزء من الأحداث الفنية العامة التي تعيد سرد رواية الأوديسة.