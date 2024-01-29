هانة أورستافيك لـ"إرم نيوز": أكتب لنفسي ولا يعنيني الآخرون

قالت الأديبة النرويجية هانة أورستافيك، إنها تكتب لنفسها في المقام الأول، ولا يعنيها الآخرون؛ لأنها تتحرى الصدق في مخاطبة ذاتها، وتريد التعبير بالكلمات عما يعتريها بأسلوب بسيط وحميم.

وجاءت تصريحات "أورستافيك" ضمن حوار لها مع "إرم نيوز" على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير، حيث حلت فيها النرويج كضيف شرف.

وتُرجمت أعمال "هانة" إلى 18 لغة؛ ما جعلها واحدا من أبرز الأصوات الأدبية المعاصرة على الصعيدين الوطني والأوروبي.

وتعرف القارىء العربي على هانة من خلال رواية " حب"، التي اختيرت في 2006 ضمن أفضل 25 كتابا نرويجيا في الـ 25 عاما السابقة ذلك التاريخ.

وشددت هانة آنذاك على أنها لا تهتم بأي شىء خارج عملية الكتابة نفسها، مثل الحصول على الجوائز التي حصدت بالفعل العديد منها داخل وخارج النرويج و أوروبا، لكنها لم تكن هدفا بالنسبة لها في يوم من الأيام.

وقالت الأديبة النرويجية، إن الكتابة الصادقة تحرك مشاعرها وجسدها من الداخل، وهي تعمل على مخاطبة وفهم ما يعتريها أولا بحيث تصبح عملية التأليف بمثابة رحلة اكتشاف للذات وفهم لها.