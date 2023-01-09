فيلم "نشيد الأحياء".. قصص الناجين من "رحلة العذاب" بالصحراء الليبية

والفيلم الذي يتم عرضه هذه الأيام في الصالات الفرنسية هو من إنتاج جمعية "ليمبو" المهتمة بشؤون اللاجئين، ويوثّق قصص الشباب الذين قدموا من إريتريا والسودان والصومال وغينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ممّن وصلوا إلى كنيسة دير كونكويس في منطقة أفيرون الفرنسية.

وتلقى هؤلاء حصصا للعلاج بالفن من خلال الاستماع إلى رواياتهم وما شاهدوه من أهوال خلال رحلة المنفى، من الصحراء الليبية مرورا بالبحر المتوسط.

وتقول مخرجة الفيلم سيسيل أليغرا، إن أبطال هذا الفيلم الوثائقي نجوا من جحيم الصحراء والبحر الأبيض المتوسط ومخيمات اللاجئين في ليبيا.. ورغم أنّهم يتحملون الآثار الجسدية للتعذيب الذي عانوا منه فإنهم غالبًا ما يتخبطون في صمت، ولتمكينهم من التعبير عن المعاناة التي عاشوها نظمت جمعية "ليمبو" ورش عمل غنائية وتولّت مرافقتهم في عملية "إعادة البناء".