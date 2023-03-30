بثينة أحمد شريف: الكاتب الناجح يستكشف أجناسا أدبية متنوعة

أشارت الكاتبة الإماراتية بثينة أحمد شريف، التي يعرفها قراؤها من خلال كتاباتها وقصصها الموجهة للطفل، إلى أن الكاتب الناجح هو الحريص على تطوير أسلوبه واستكشاف تجربة الكتابة عبر أجناس أدبية متنوعة.

ولفتت بثينة أحمد، في حوارها مع "إرم نيوز"، إلى أن دعم الإمارات وراء الطفرة الكبيرة في المشهد الأدبي، حيث تؤمن الدولة بالمواهب وتحرص على دعمهم، وهو ما أثرى الحركة الثقافية، وفقا لقولها.

وبثينة أحمد شريف كاتبة وباحثة إماراتية حصلت العام 2017 على "جائزة شما محمد للأدب"، ومن أعمالها "الكتابة على الجدران"، "معا نحو الابتكار"، "الموهوبون"، "سحابة حب"، "جدي والبحر"، "زايد الخير"، وغيرها.