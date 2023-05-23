نصف مليون عنوان في "أبوظبي للكتاب 2023"

يعد معرض أبوظبي للكتاب 2023 منصة ثقافية لتعزيز صناعة النشر محليا وإقليميا وعالميا.

ويؤكد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أن المعرض بدورته الـ32 يعد الأكبر في تاريخه ونجح منذ أن أطلقه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" عام 1981، في ترسيخ مكانته على الساحة الدولية حتى أصبح منصة للحوار والاحتفاء برواد الثقافة والفنون والنشر من جميع أنحاء العالم ، مشيرا إلى دوره المهم لتعزيز صناعة النشر.

وقال بن تميم، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، إن المعرض يشهد نموا متزايدا في أعداد العارضين والزوار عاما بعد عام، إذ يستضيف المعرض هذا عام ما يزيد على 2,000 فعالية ثقافية وأدبية ومعرفية وفنية ومشاركة أكبر عدد من العارضين والناشرين بإجمالي يتعدى 1,300 عارض من أكثر من 85 دولة يقدمون ما يربو على 500 ألف عنوان، ما يمثل حجم المشاركة هذا العام على المكانة المميزة التي يحظى بها المعرض عالميا.