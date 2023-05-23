نصف مليون عنوان في "أبوظبي للكتاب 2023"
يعد معرض أبوظبي للكتاب 2023 منصة ثقافية لتعزيز صناعة النشر محليا وإقليميا وعالميا.
ويؤكد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أن المعرض بدورته الـ32 يعد الأكبر في تاريخه ونجح منذ أن أطلقه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" عام 1981، في ترسيخ مكانته على الساحة الدولية حتى أصبح منصة للحوار والاحتفاء برواد الثقافة والفنون والنشر من جميع أنحاء العالم ، مشيرا إلى دوره المهم لتعزيز صناعة النشر.
وقال بن تميم، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، إن المعرض يشهد نموا متزايدا في أعداد العارضين والزوار عاما بعد عام، إذ يستضيف المعرض هذا عام ما يزيد على 2,000 فعالية ثقافية وأدبية ومعرفية وفنية ومشاركة أكبر عدد من العارضين والناشرين بإجمالي يتعدى 1,300 عارض من أكثر من 85 دولة يقدمون ما يربو على 500 ألف عنوان، ما يمثل حجم المشاركة هذا العام على المكانة المميزة التي يحظى بها المعرض عالميا.
وأشار إلى أن المعرض هذا العام يحتفي بإنجازات أحد المؤلفين المتميزين ألا وهو مؤسس علم الاجتماع الحديث "ابن خلدون"، الشخصية المحورية المهمة والمؤثرة على معظم الثقافات وبالأخص الثقافة العربية حيث يهدف المعرض من خلال جناحه إلى إطلاع الزوار والمشاركين بمجموعة متنوعة من مقاطع حياة ابن خلدون النيّرة وببعض مخطوطاته ويعرف بهذه الشخصية للناشئة والشباب ويشجع الباحثين لاعادة النظر في مؤلفاتهم وإعادة طباعتها.
ولفت علي بن تميم الى أن المعرض يحتفي بالجمهورية التركية ضيف شرف المعرض هذا العام، من خلال تقديم برنامج غني للتعريف بالثقافة التركية وألوانها الأدبية ومجالاتها المعرفية ضمن جناح خاص يحتضن العديد من الفعاليات والندوات التي تبحث التبادل الثقافي بين تركيا والعالم العربي، وسبل تعزيز الحوار بينهما بالإضافة الى ندوات ومبادرات تركز على مفهوم وتعزيز الوعي بالاستدامة.