هل يحل دينار "الخليفة الواقف – ضرب دمشق" لغز معركة "سيباستابولس"؟

تفسيرات لتطابق الفلوس مع قالب الدينار

أحد التفاسير المحتملة لحدوث تطابق بين قالب الدينار وقالب الفلس (كما في مجموعة الصور) أن هناك احتمالية أن يكون إصدار النقود النحاسية قد تم على قالب استُخدم مسبقا لإصدار دنانير ذهبية، أو قد يكون خطأ بالإصدار تم تداركه فيما بعد بإلغاء هذه الفئة، خاصة أن هذا التطابق كان من المحتمل أن يؤدي أو أدى إلى عمليات تزييف أثناء تداولها من خلال طلاء النقود النحاسية بمعدن الذهب أو إضافة مادة صفراء على السطح لهذا الغرض، إلا إذا كان التداول بهذه المسكوكات محصورا على فئة من السهل عليها التمييز و/أو كان المقصود منها استخدامها لمناسبة معينة أو أغراض معينة حصرا.

لكن هذا التفسير بدا الآن بعيدا عن حل اللغز، بعد أن صار هناك تفسير منطقي أقرب.

إذ إن التفسير القائل باحتمالية أن تكون أماكن الضرب الموجودة على القطع النحاسية المتطابقة قوالبها والتابعة لأجناد وأماكن ضرب مختلفة، هي أفضل ما يمكن التعويل عليه لحل اللغز.

فبالنظر إلى أغلب الأمثلة المنشورة لفلوس الخليفة الواقف، هناك أدلة على أنه كان لأماكن الضرب المختلفة أشكال وقوالب خاصة وإن ارتبطت بعض قوالبها بالمؤخرة أو الوجه، مما يدل على أن الأجناد أو الحكام المحليين كانوا يتمتعون بصلاحيات جيدة في إصدار فئة الفلوس من خلال دور ضرب لا مركزية.

وعليه، وبالرجوع إلى أماكن الضرب الموجودة على القطع النحاسية ومنها على سبيل المثال – المنشورة منها وغير المنشورة - دمشق وفلسطين وقنسرين وجبرين ومنبج والجسر وحمص وحلب.. إلخ، قد نرى من خلالها مؤشرا جيدا على أنه قد تم إصدارها من قبل سلطة أعلى يخضع لسيطرتها المركزية جميع أماكن الضرب المذكورة، وبالتالي يطرح السؤال فيما إذا كانت السلطة المركزية للخلافة بدمشق هي التي أصدرت هذه النقود النحاسية بشكل مباشر؟.

على الأرجح أن دمشق وحدها كانت المكان لضرب النقود الذهبية في حقبة ما قبل الإصلاح، وحتى لو وجد مكان ضرب آخر أو دور ضرب متنقلة لتلك النقود، فإنه من المؤكد أن إصدارها كان يتم من قبل الخلافة وتحت إشرافها مباشرة أو بإشراف الخليفة بشكل مباشر، بعكس الصلاحيات اللامركزية الممنوحة في إصدار فئة الفلس للسلطات المحلية أو الأجناد.

هل حل الدينار اللغز؟

لعلّ الدينار أعطى حلا منطقيا للغز بتطابق قالبه مع قوالب القطع النحاسية وأصبح من الأسهل علينا حل إشكالية أماكن الضرب العائدة للأجناد المختلفة الموجودة على تلك القطع، بحيث أعطى الدينار إثباتا جيدا بأن القطع النحاسية لم يكن المقصود منها فلوسا للتداول وإنما "دنانير نحاسية تجريبية " تم إصدارها من قبل السلطة المركزية بدمشق التي تتبع لها جميع الأجناد وجميع أماكن الضرب المكتوبة على القطع النحاسية..

ففي الحقب القديمة أمثلة على ضرب بعض فئات النقود على معادن عالية القيمة بشكل تجريبي وعلى معادن أقل قيمة مثل النحاس أو الرصاص من قبل دور الضرب لأخذ الرأي فيها وبالتالي موافقة السلطة المختصة على إصدارها بشكلها النهائي، وكما هو في عصرنا الحديث الإصدارات التجريبية التي تتم على فئة ورقية من غير طبيعة الفئة النهائية أو معدن من غير نوع المعدن النهائي المنوي الإصدار عليه.